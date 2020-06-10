2020-06-10T17:15:39+03:00
Общество

Самарцам рассказали, когда произойдет распределение мест в детсады в 2020 году

Власти планировали сделать это 16 июня, однако сдвинули сроки
Ольга НОВИКОВА
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Для юных самарцев строятся и новые садикиДля юных самарцев строятся и новые садикиФото: Ольга НОВИКОВА
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Руководителя департамента образования Самары Елена Чернега рассказала о новых правилах и сроках распределения мест в детские сады города. Ранее сообщалось, что распределение должно состояться до 16 июня, однако власти сдвинули это событие на более позднюю дату.

- У нас появились новые категории льготников, а также начали работать МФЦ, куда нужно успеть предоставить оригиналы документов, поэтому мы перенесли сроки распределения, чтобы все родители успели это сделать, - пояснила Елена Чернега. – Постараемся провести распределение мест в детские сады в Самаре до конца июня, точную дату сообщим дополнительно на сайте городской администрации.

Руководитель департамента рассказала, что новых воспитанников ждут 11 тысяч мест в детсадах. Распределение будет проводиться автоматически.

- Обратите внимание, что возраст ребенка рассчитывается на 1 октября, поэтому желаемую возрастную группу нужно выбирать исходя из того, сколько ему лет будет именно на эту дату, - напомнила Елена Чернега. – Важный момент: если вы решили прийти в садик не 1 сентября, а позже, дату желаемого зачисления все равно нужно указать именно как 1 сентября – иначе автоматическая система ваше заявление не увидит. Прошу всех родителей внимательно посмотреть на портале госуслуг, правильно ли заполнено заявление, и донести пакет документов в МФЦ. После того, как дети будут распределены, менять что-то будет уже поздно

ИСТОЧНИК KP.RU

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