Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:07:32+03:00

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В Самарской области количество заразившихся коронавирусом меняется каждый день: рекорды сменяются снижениями, в крупных городах находят то 1 больного, то 20. Что же происходит и о чем говорят столь разнообразные цифры? Об этом самарцам поведал главврач тольяттинской больницы Николай Ренц. Руководитель информационного центра при оперштабе региона объяснил, чем вызваны такие "перепады".

- Такие качели не должны ни пугать, ни смущать. И уж тем более исходя из них нельзя делать вывод о резком увеличении числа больных и о каких-то тенденциях. Это обычная ситуация, мы живем с этой инфекцией и это будет продолжаться, - отметил Николай Ренц.

Он добавил, что все цифры объясняются тем, что это не искусственно полученные результаты, в реальности заражение так и происходит. Затишье может быть в 1-2 дня, но пока говорить об улучшении ситуации рано.

Помочь врачам могут сами жители региона. Чтобы поставить на пути инфекции преграду, стоит позаботиться о своей безопасности. Помогут маски и соблюдение социальной дистанции. И тогда все усилия медиков и властей не будут напрасными.

Посмотреть, где чаще всего болеют коронавирусом в Самарской области, можно на интерактивной карте распространения COVID.

Главврач из Тольятти рассказал, почему так скачет количество больных коронавирусом в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU