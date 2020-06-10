2020-06-10T21:22:02+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова

Полковника полиции подозревают в получении крупной взятки
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Гусаров оказался замешан в очередной скандальной историиАндрей Гусаров оказался замешан в очередной скандальной историиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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10 июня сотрудники ФСБ нагрянули к начальнику МУ МВД России "Сызранское" Андрею Гусарову. Полковника полиции подозревают в получении взятки.

- Речь идет о сумме около 300 тысяч рублей. Проводился оперативный эксперимент. Вероятно, завтра будет решаться вопрос о передаче материалов в следственный отдел и возбуждении уголовного дела, - рассказал корреспонденту" КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Андрею Гусарову 54 года. На службе в МВД он уже 27 лет. С 2012 по 2016 годы мужчина возглавлял отдел полиции Новокуйбышевска. Затем его назначили в Сызрань. К слову, на предыдущем месте работы полковник оказался замешан в скандальной истории - его проверяли на причастность к хищению зарплат сотрудников. Эта информация в итоге не нашла своего подтверждения.

Сейчас по факту случившегося продолжаются оперативные мероприятия. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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