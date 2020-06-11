2020-06-11T13:16:35+03:00
Спорт

Стали известны детали проведения матча «Крылья Советов» – «Ахмат»

Поединок состоится 19 июня на «Самара Арене»
Владислав КИРСАНОВ
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Матч смогут посетить 4321 зрителяМатч смогут посетить 4321 зрителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 июня, правительство Самарской области обсудило подготовку к матчу 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом». По согласованию РФС и Роспотребнадзора игру смогут посетить 10% от вместимости стадиона «Самара Арена» – 4321 человек.

– Зрителям будут раздавать маски и перчатки. На трибунах будут специально размечены места. На тех сиденьях, куда нельзя будет присесть, будут специальные ленты. Также будет организована продажа воды и увеличено количество входных зон. Всем участникам и зрителям проведут замер температуры, – говорится в сообщении правительства региона.

Попасть на стадион не получится тем, у кого температура тела будет 37 и выше. Также запрещен приезд иногородних болельщиков. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что, помимо высокой организации, необходимо помнить о главном – безопасности людей. Матч состоится 19 июня и начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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