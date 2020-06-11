2020-06-11T14:10:06+03:00
Общество

Стала известна цена билета на поезд в Крым из Самары в 2020 году

Билеты появились в продаже и уже известно, когда отправится первый поезд из Самары в Симферополь в 2020 году
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самарцев ждут в КрымуСамарцев ждут в Крыму
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Начались продажи билетов на поезд Самара - Симферополь на лето 2020 года. Первый состав от самарского вокзала отправляется 1 июля, в 21.31 (самарское время). В Крым он прибудет в 16.10 3 июля (местное время).

Билеты появились в продаже на сайте компании Гранд Сервис Экспресс. Правда, уже через несколько часов сайт ушел на технические работы - видимо, спрос и интерес был слишком большим. Но журналистам КП-Самара удалось выяснить, что билеты будут стоить от 3025,60 до 3744 рублей в плацкартный вагон, а в купе - от 4748 - 6058 рублей.

В компании также рассказали, что поезда будут ходить раз в неделю. В вагонах позаботятся о санитарных нормах и безопасности, пока неизвестно, как это будет реализовано.

Поезда в Крым должны были запустить еще в конце апреля, но помешал коронавирус. Теперь компания намерена все-таки обеспечить транспортную доступность полуострова из регионов. Перевозчик надеется, что интерес у пассажиров будет - все-таки это одна из немногих альтернатив зарубежному отдыху сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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