Стала известна цена билета на поезд в Крым из Самары в 2020 году
Начались продажи билетов на поезд Самара - Симферополь на лето 2020 года. Первый состав от самарского вокзала отправляется 1 июля, в 21.31 (самарское время). В Крым он прибудет в 16.10 3 июля (местное время).
Билеты появились в продаже на сайте компании Гранд Сервис Экспресс. Правда, уже через несколько часов сайт ушел на технические работы - видимо, спрос и интерес был слишком большим. Но журналистам КП-Самара удалось выяснить, что билеты будут стоить от 3025,60 до 3744 рублей в плацкартный вагон, а в купе - от 4748 - 6058 рублей.
В компании также рассказали, что поезда будут ходить раз в неделю. В вагонах позаботятся о санитарных нормах и безопасности, пока неизвестно, как это будет реализовано.
Поезда в Крым должны были запустить еще в конце апреля, но помешал коронавирус. Теперь компания намерена все-таки обеспечить транспортную доступность полуострова из регионов. Перевозчик надеется, что интерес у пассажиров будет - все-таки это одна из немногих альтернатив зарубежному отдыху сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU