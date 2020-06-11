2020-06-11T14:23:58+03:00
Общество

В Крутых Ключах рассказали, где живут ветераны Великой Отечественной войны

На домах в новом районе появились таблички "Здесь живет ветеран"
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В Самаре продолжают проводить мероприятия, посвященные 75-летию со Дня ПобедыВ Самаре продолжают проводить мероприятия, посвященные 75-летию со Дня Победы
Изменить размер текста:

В Самаре продолжают проводить мероприятия, посвященные 75-летию со Дня Победы. В Крутых Ключах решили рассказать о ветеранах, которые живут в районе. Таблички "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны" появились на домах. К сожалению, в районе осталось только два участника ВОВ.

- На первый взгляд это небольшой вклад в дело памяти, но с другой стороны еще одно напоминания жителям Крутых Ключей, что рядом с ними живут люди, благодаря которым мы спокойно живем, работаем и воспитываем детей, - рассказывают о своей инициативе в пресс-службе Кошелев Проекта.

Сейчас табличка появилась на доме, где живет ветеран Тамара Федоровна Некрасова. К началу призыва – 18 апреля 1944 года ей было 19 лет. Она принимала участие в восстановлении железнодорожного полотна в бригаде, которая шла за фронтом. Свой путь она начала в Махачкале, прошла весь Советский Союз, Польшу, Чехословакию, а Победу встретила в Берлине. Соблюдая все меры безопасности, Тамаре Федоровне вручили букет цветов и продуктовый набор. А 16 июня такая табличка появится на доме, где живет ветеран Великой Отечественной Войны Николай Иванович Сысолятин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проекты студентов СамГУПС вышли в финал Всероссийского конкурса «Будущие железнодорожники России»
В Крутых Ключах рассказали, где живут ветераны Великой Отечественной войны
Стала известна цена билета на поезд в Крым из Самары в 2020 году
В Самарской области задержали мужчину, который успел попрятать 1 кг наркотиков
В Самаре сразу несколько районов останутся без горячей воды
В Самаре рассказали, что ждет горожан на пляжах летом 2020 года
Стали известны детали проведения матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре девушка на иномарке врезалась в «Гранту»
На Самарскую область надвигаются град, шквалистый ветер и гроза
В Самаре предлагают ставить детей в очередь на детский сад сразу после рождения
Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 111 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев
В Самаре починили электробус
В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе
В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»
Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей