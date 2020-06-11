В Крутых Ключах рассказали, где живут ветераны Великой Отечественной войны

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:23:58+03:00

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В Самаре продолжают проводить мероприятия, посвященные 75-летию со Дня Победы. В Крутых Ключах решили рассказать о ветеранах, которые живут в районе. Таблички "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны" появились на домах. К сожалению, в районе осталось только два участника ВОВ.

- На первый взгляд это небольшой вклад в дело памяти, но с другой стороны еще одно напоминания жителям Крутых Ключей, что рядом с ними живут люди, благодаря которым мы спокойно живем, работаем и воспитываем детей, - рассказывают о своей инициативе в пресс-службе Кошелев Проекта.

Сейчас табличка появилась на доме, где живет ветеран Тамара Федоровна Некрасова. К началу призыва – 18 апреля 1944 года ей было 19 лет. Она принимала участие в восстановлении железнодорожного полотна в бригаде, которая шла за фронтом. Свой путь она начала в Махачкале, прошла весь Советский Союз, Польшу, Чехословакию, а Победу встретила в Берлине. Соблюдая все меры безопасности, Тамаре Федоровне вручили букет цветов и продуктовый набор. А 16 июня такая табличка появится на доме, где живет ветеран Великой Отечественной Войны Николай Иванович Сысолятин.

ИСТОЧНИК KP.RU