Названы самые зараженные коронавирусом территории Самарской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:00:25+03:00

На 11 июня 2020 года больше 10 зараженных нашли в 12 районах Самарской области на карте распространения коронавируса

Изменить размер текста: A A

Стало известно, в каких районах Самарской области нашли больше 10 зараженных коронавирусом. Таких территорий стало больше 12. Их отметили на новой карте распространения коронавируса в Самарской области на 11 июня 2020 года.

По-прежнему по заболеваемости коронавирусом лидируют Самара, Тольятти и Сызрань. Здесь нашли 1410, 917 и 396 заболевших соответственно. Интересно, что в областной столице число вновь выявленных зараженных остается высоким, а вот в Тольятти цифры меняются каждый день. 9 июня здесь нашли только 1 больного, 10-го - 30, а 11-го - 20.

Среди муниципальных районов по-прежнему лидируют Ставропольский и Волжский районы, здесь 110 и 79 заболевших соответственно. Количество зараженных здесь не удивляет: эти районы очень тесно соседствуют с крупными городами, люди осуществляют активную миграцию и неминуемо подхватывают инфекцию.

Не слишком хорошая ситуация в Безенчукском районе: здесь 21 зараженный, а также в Красноярском районе - 37 зараженных. Видимо, на праздники и выходные сюда на дачи и к родным активно приезжают горожане из Самары и Тольятти.

20, 21 и 22 зараженных коронавирусом найдено в Челно-Вершинском, Безенчукском и Кинельском районах. Самые «чистые» пока Хворостянский (3 заболевших), Исаклинский, Кошкинский и Большечерниговский районы (по 4 заболевших).

А больше 10 заболевших появились еще в двух районах: активно стали выявлять коронавирусных пациентов в Кинель-Черкасском районе (11 заболевших) и в Красноармейском (11 пациентов с положительным тестом).

Интерактивная карта доступна здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU