В Самакру привезут российское лекарство от коронавируса. Оно помогает?
В Самару должны начать поставки первого лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир". Губернатор Дмитрий Азаров попросил врио министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко заняться этим вопросом. Он должен наладить поставки в медорганизации города, причем позаботиться и о ритмичности, и о скорости поставок.
Авифавир обещают раздавать всем по ОМС бесплатно. Сейчас лекарство уже получили ряд регионов, в том числе Нижний Новгород, Татарстан и Екатеринбург. В Самаре тоже хотят лечить пациентов с коронавирусом по-новому.
Препарат уже получил одобрение минздрава.
- Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — "Фавипиравир",- сказано в государственном реестре лекарственных средств.
Именно этим препаратом лечили пациентов в Китае. И тогда лекарство назвали самым эффективным.
ИСТОЧНИК KP.RU