2020-06-11T16:42:57+03:00
Общество

В Самакру привезут российское лекарство от коронавируса. Оно помогает?

Дмитрий Азарво поручил как можно быстрее организовать поставки
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре лекарство может появиться в июнеВ Самаре лекарство может появиться в июне
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В Самару должны начать поставки первого лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир". Губернатор Дмитрий Азаров попросил врио министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко заняться этим вопросом. Он должен наладить поставки в медорганизации города, причем позаботиться и о ритмичности, и о скорости поставок.

Авифавир обещают раздавать всем по ОМС бесплатно. Сейчас лекарство уже получили ряд регионов, в том числе Нижний Новгород, Татарстан и Екатеринбург. В Самаре тоже хотят лечить пациентов с коронавирусом по-новому.

Препарат уже получил одобрение минздрава.

- Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — "Фавипиравир",- сказано в государственном реестре лекарственных средств.

Именно этим препаратом лечили пациентов в Китае. И тогда лекарство назвали самым эффективным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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