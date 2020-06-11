2020-06-11T16:46:45+03:00
Общество

Почти 270 нетрезвых водителей каждую неделю ловят на дорогах Самарской области

Количество ДТП с участием пьяных автомобилистов выросло на 36 процентов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Водители продолжают садится за руль, выпив перед этим алкогольВодители продолжают садится за руль, выпив перед этим алкогольФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области стали чаще происходить аварии с участием нетрезвых водителей. О росте такой аварийности корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" рассказали в управлении ГИБДД по Самарской области.

- Количество ДТП совершенных с участием водителями с признаками опьянения в Самарской области увеличилось на 36%, с участием водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования - на 7%. За пять месяцев текущего года на дорогах самарской области зарегистрировано 86 ДТП, которые произошло из-за нарушений ПДД такими же автомобилистами.

В результате этих аварий погибли 19 человек погибли и 111 получили различные травмы, - рассказала замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Ольга Блохина.

По ее словам, сотрудниками Госватоинспекции Самарской области еженедельно выявляется порядка 270 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.Чтобы исправить ситуацию полицейские ищут новые способы профилактики.

- Последнее время мы взяли на вооружение групповой метод несения службы, когда во время рейда на Самых оживленных дорогах мы останавливаем до 100% транспортных средств. Это позволяет выявить очень много нарушителей и привлечь их к административной ответственности.

Выявлять нетрезвых водителей ГИБДД активно помогают активисты общественной организации "Ночной патруль". За последнее время благодаря их содействию в руки полиции попался 21 водитель в состоянии опьянения, 35 были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сегодня, 11 июня, в эфире радио "Комсомольская правда-Самара" (98.2 FM) прозвучат реальные истории людей, чьи жизни разрушили нетрезвые водители, президент общественной организации "Ночной патруль" расскажет как бороться с пьянством за рулем и как борцы с этой бедой становятся мишенями для агрессии. начало эфира в 18:03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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