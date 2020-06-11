2020-06-11T18:38:57+03:00
Общество

В Самарской области в ДТП пострадало три ребенка и один взрослый

Врезались две отечественные легковушки
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться в деталях аварии предстоит сотрудникам ГИБДД ФОТО: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Разбираться в деталях аварии предстоит сотрудникам ГИБДД ФОТО: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)Фото: соцсети
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Сегодня, 11 июня, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На автодороге «Тольятти - Хрящевка» столкнулись «Гранта» и «Веста». В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из которых – дети.

– В больницу был доставлен 55-летний мужчина, а также 14-летний мальчик и две девочки – 14 и 15 лет. Их состояние оценивается как средне тяжелое, угрозы жизни нет, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Во всех причинах происшествия будут разбираться сотрудники ГИБДД. Спасатели отметили, что деблокация из автомобилей не потребовалась. Водителей просят соблюдать ПДД и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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