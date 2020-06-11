С 15 июня аэропорт Курумоч возвращается к круглосуточному режиму работы

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:28:24+03:00

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С 15 июня самарский аэропорт «Курумоч» возвращается к круглосуточному режиму работы. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал исполнительный директор АО «Международный аэропорт «Курумоч» Михаил Берман. До этого из-за пандемии два месяца воздушные ворота Самары работали по сокращенному графику.

- Авиакомпании составили такое расписание полетов, что остались только дневные рейсы, поэтому необходимости работать по ночам не было, - объяснил Михаил Берман. – Поэтому с 12 апреля аэропорт работал с 8.00 до 20.00, в расписании остались только внутренние рейсы, а общий пассажиропоток в аэропортах сократился на 85%.

Однако в последнее время на фоне ожидаемого ослабления коронавирусных ограничений интерес авиакомпаний к полетам возобновился. Поэтому с 15 июня аэропорт «Курумоч» снова будет работать в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU