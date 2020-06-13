Новые случаи заражения коронавирусом на 13 июня 2020 года в Самарской области: подтвердились 146 случаев

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:58:51+03:00

По данным на 13 июня 2020 года в Самарской области выявили 146 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 146 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3694 человека. 1847 из них выздоровели. За последние сутки умерли трое пациентов. Всего летальных исходов от COVID-19 в регионе 43.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8 706 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1493 жителя, в Московской области – 725. В Санкт-Петербурге – 262 и в Свердловской области – 245 человек, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 520 129 человек, 274 641 пациент выздоровел (5271 за прошедший день), 6 829 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 114 человек. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU