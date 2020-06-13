2020-06-13T12:51:19+03:00
Происшествия

В Самарской области при падении самолета ЯК-52 погибли два человека

На борту находились инструктор и 18-летний курсант [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте работают оперативные ведомстваНа месте работают оперативные ведомстваФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В субботу, 13 июня, в Самарской области произошло ЧП. В двенадцатом часу дня в Кинельском районе упал легкомоторный самолет ЯК-52.

- Сообщение о происшествии поступило в 11:51. Известно, что самолет упал с малой высоты в 1 км южнее поселка Октябрьский. Он принадлежит Самарскому областному клубу ДОСААФ России. Самолет совершал плановые полеты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Во время происшествия на борту находились два человека: 52-летний инструктор и 18-летний курсант. Они оба погибли. Самолет тоже получил серьезные повреждения. На земле никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

В Самарской области упал самолет ЯК-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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