В Самарской области при падении самолета ЯК-52 погибли два человека

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:51:19+03:00

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В субботу, 13 июня, в Самарской области произошло ЧП. В двенадцатом часу дня в Кинельском районе упал легкомоторный самолет ЯК-52.

- Сообщение о происшествии поступило в 11:51. Известно, что самолет упал с малой высоты в 1 км южнее поселка Октябрьский. Он принадлежит Самарскому областному клубу ДОСААФ России. Самолет совершал плановые полеты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Во время происшествия на борту находились два человека: 52-летний инструктор и 18-летний курсант. Они оба погибли. Самолет тоже получил серьезные повреждения. На земле никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/784728" frameborder="0"></iframe> В Самарской области упал самолет ЯК-52.

ИСТОЧНИК KP.RU