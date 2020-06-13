2020-06-13T18:21:35+03:00
Происшествия

В Самаре пассажирка автобуса пострадала при столкновении с «Приорой»

Аварию спровоцировал водитель легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек на "Приоре" решил повернуть, но не занял крайнюю полосуМолодой человек на "Приоре" решил повернуть, но не занял крайнюю полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности аварии с участием общественного транспорта, которая произошла в пятницу, 12 июня, на Московском шоссе в Самаре. Там в районе дома № 2 примерно в 16:50 столкнулись «Лада Приора» и пассажирский МАЗ.

- Отечественной легковушкой управлял 20-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Тухачевского. В какой-то момент он решил повернуть направо, но не занял для этого крайнюю полосу. В результате он столкнулся с автобусом под управлением 55-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадала пассажирка автобуса — 48-летняя женщина. Ее на машине скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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