Стало известно, на какой этап снятия ограничений вышла Самарская область ь

14 Июнь 2020 2020-06-13T23:44:01+03:00

Информация появилась на специальной карте от российского оперштаба. Мы почти как все

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Стало известно, на каком этапе снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции находится Самарская область. Карту с информацией об этом опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. На второй этап вышли только пять регионов - Калмыкия, Чечня, Краснодарский край, Омская и Тюменская области, один уже находится на третьем этапе - все настолько хорошо на Сахалине. А вот Самарская область среди большинства - мы на первом этапе выхода из самоизоляции.

На удобной интерактивной карте можно посмотреть, какие ограничения продолжают действовать в регионах и какая там ситуация. Самара - один из самых лояльных регионов. У нас уже работают салоны красоты и парикмахерские, большинство магазинов, санатории, гостиницы, люди могут гулять в парках, на набережной, заниматься спортом, спортсмены возобновили тренировки.

16 июня губернатор Дмитрий Азаров должен озвучить стратегию жизни в ближайшие дни, то есть рассказать, какие ограничения он будет ещё продлять. Пока что непонятно, какими будут эти решения. Количество больных коронавирусом растёт не маленькими требованиями, при этом число выздоровевших уже превысило число заболевших, а это переломный момент.

ИСТОЧНИК KP.RU