2020-06-14T11:51:33+03:00
Происшествия

В Самаре после столкновения с «Ладой» перевернулась иномарка

По предварительной информации, пострадавших нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре утром в воскресенье, 14 июня, произошло ДТП - перевернулся автомобиль. Случилось это на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической. После столкновения с «Ладой» иномарка оказалась на крыше. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по предварительной информации, пострадавших нет.

Авария произошла утром в воскресенье, 14 июня. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Авария произошла утром в воскресенье, 14 июня.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Как именно иномарка оказалась на крыше и кто нарушил правила дорожного движения, пока не известно. Во всех подробностях ДТП разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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