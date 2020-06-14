В Самаре после столкновения с «Ладой» перевернулась иномарка

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре утром в воскресенье, 14 июня, произошло ДТП - перевернулся автомобиль. Случилось это на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической. После столкновения с «Ладой» иномарка оказалась на крыше. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по предварительной информации, пострадавших нет.

Авария произошла утром в воскресенье, 14 июня.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Как именно иномарка оказалась на крыше и кто нарушил правила дорожного движения, пока не известно. Во всех подробностях ДТП разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU