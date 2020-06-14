В Самаре 13-летний мальчик упал с крыши многоэтажки и разбился

14 Июнь 2020 2020-06-14T19:58:26+03:00

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В Самаре в субботу, 13 июня, произошла трагедия. 13-летний ребенок упал с крыши многоэтажки и разбился. Произошло это на улице Красногвардейской в поселке Управленческий. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал собственный источник.

- Мальчик упал с крыши девятиэтажного дома. К сожалению, он не выжил, - рассказал собеседник.

Местные жители требуют привлечь к ответственности директора управляющей компании. Все из-за того, что дети свободно проникли на крышу. По словам жителей поселка, мальчик упал вниз, когда пытался произвести впечатление на девочек.

Однако нашлись и те, кто вступился за сотрудников УК. Они говорят, что проход на крышу закрыт, однако дети нашли способ проникнуть туда.

ИСТОЧНИК KP.RU