2020-06-15T07:29:31+03:00
Общество

В Самаре рассказали, что будет с ценами на отели в 2020 году

Руководитель отеля 7Avenue Hotel&Spa поделился своими ожиданиями от грядущего сезона
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самара - город курорт, так что туристов здесь будут очень ждатьСамара - город курорт, так что туристов здесь будут очень ждатьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Цены на проживание в самарских отелях в сезоне 2020 года скорее всего расти не будут. Для этого нет оснований, напротив, отельерам придется потрудиться, привлекая туристов и гостей разными в том числе и принципиально новыми программами и предложениями. Об этом в прямом эфире в группе ВКонтакте КП-Самара рассказал руководитель отеля 7Avenue Hotel&Spa Михаил Мальцев.

- Могу сказать, что цены будут точно ниже, чем в сезоне прошлого года. В этом году мы делаем акцент на индивидиуальных туристов и цены будут не только гибкими, они будут ниже, - отметил он.

Михаил Мальцев рассказал, что в отеле в частности разработали специальное предложение на проведение отпуска, когда человек заселяется на неделю, онполучает скидку.

- Будем конкурировать точно с курортами Краснодарского края и Крыма, и цены точно будут дешевле Турции. Также мы сейчас разрабатываем программу уникальных оздоровительных туров с проживанием в отеле. Человек, приобретая пакетный тур, получит и размещение, и экскурсии, и оздоровиетльную программу - дял этого мы заключили договор с некоторыми нашими медицинскими учреждениями. Также мы разрабатываем программу здорового питания для гостей, ее также предложат постояльцам, - отметил Михаил Мальцев.

Больше информации об отдыхе в Самарской области - в специальном проекте "КП" Отдых в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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