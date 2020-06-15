В Самаре иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате
Вчера, 14 июня, в Самаре произошло ДТП. В Куйбышевском районе города автомобиль «Шкода» наехал на шестилетнего мальчика на самокате. Ребенок пересекал дворовой проезд по ходу движения машины.
– Мальчик получил телесные травмы. На место была срочно вызвана бригада медиков, которая оказала ему необходимую помощь. После этого ребенку назначили амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU