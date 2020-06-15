В Самаре иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:17:21+03:00

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Вчера, 14 июня, в Самаре произошло ДТП. В Куйбышевском районе города автомобиль «Шкода» наехал на шестилетнего мальчика на самокате. Ребенок пересекал дворовой проезд по ходу движения машины.

– Мальчик получил телесные травмы. На место была срочно вызвана бригада медиков, которая оказала ему необходимую помощь. После этого ребенку назначили амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU