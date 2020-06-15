На трассе в Самарской области расплющило «Калину» с 2 детьми в салоне

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:00:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 15 июня, на 914-м километре трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. В 5:50 водитель «Калины» с пассажирами в салоне по неустановленной причине вылетел в левый кювет, где авто несколько раз перевернулось. Машину после этого буквально расплющило.

– В результате четыре пассажира, двое из которых дети, получили различные телесные повреждения. Они были экстренно доставлены в лечебное учреждение Сызрани, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU