Самарские фанаты устроили дымовое шоу для "Крыльев Советов"

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:24:13+03:00

Болельщики пришли поддержать команду, которая готовится к первому после возобновления РПЛ матчу - на социальной дистанции и со всеми мерами предосторожности

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Необычный сюрприз приготовили любимым игрокам "Крыльев Советов" активные фанаты. Они пришли в Загородный парк во время тренировки команды, чтобы поддержать клуб. Конечно, они находились за забором, но на сторону игроков удалось перевесить банеры со словами поддержки. На одном было написано "Мы приехали, чтобы угареть", на другом "Время расставлять приоритеты" - и нарисованы значки ФНЛ и РПЛ.

Игроки также подожгли разноцветные духовые шашки. Миодраг Божович, тренер клуба, приостановил тренировку, и игроки аплодировали своей группе поддержки, которая не сдается даже в этот нелегкий период.

Напомним, матчем "Крылья" - "Ахмат" начнется РПЛ после перерыва из-за коронавируса. Он пройдет 19 июня. На трибуны пустят не всех - билет можно получить по абонементу, всего на стадион допустят 4213 человек. Пока что билеты получили чуть больше 1000 человек.

Сейчас у "Крыльев" непростая ситуация. Команда плетется в конце турнирной таблицы и близка к зоне вылета в ФНЛ и стыковым матчам. При этом календарь у самарцев не самый простой: впереди встречи с Зенитом, Локо, Краснодаром и Ростовом. До этого председатель правительства Александр Фетисов говорил, что перед клубом стоит задача взять три очка в встрече с Ахматом.

ИСТОЧНИК KP.RU