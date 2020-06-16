В Самарской области в столкновении двух иномарок погиб мужчина

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:44:02+03:00

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Сегодня, 16 июня, в Самарской области произошло ДТП. На трассе «Самара - Оренбург - Лопатино» автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хендэ».

На данном участке можно было совершать обгонФото: ГУ МВД России по Самарской области

– За рулем первого автомобиля находился 45-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм. 32-летняя девушка за рулем второй машины получила различные травмы. Она была госпитализирована, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным правоохранителей, на данном участке можно было совершать обгон по встречной полосе. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU