2020-06-16T09:44:02+03:00
Общество

В Самарской области в столкновении двух иномарок погиб мужчина

За рулем второго автомобиля была девушка
Владислав КИРСАНОВ
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Детали происшествия устанавливаютсяДетали происшествия устанавливаютсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня, 16 июня, в Самарской области произошло ДТП. На трассе «Самара - Оренбург - Лопатино» автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хендэ».

На данном участке можно было совершать обгон Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На данном участке можно было совершать обгонФото: ГУ МВД России по Самарской области

– За рулем первого автомобиля находился 45-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм. 32-летняя девушка за рулем второй машины получила различные травмы. Она была госпитализирована, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным правоохранителей, на данном участке можно было совершать обгон по встречной полосе. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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