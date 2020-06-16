В Самарской области на неделю перекроют дороги рядом с пл. Куйбышева

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:04:06+03:00

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Администрация Самары рассказала о перекрытиях в районе площади имени В.В. Куйбышева, которые введут из-за Парада Победы 24 июня. Движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарных и транспорта со спецпропусками, будет ограничено.

– С 18 до 23 часов 16 июня будет перекрыт проезд по Вилоновской (от Галактионовской до Чапаевской), по Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), а также по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе), – говорится в сообщении.

Также с 20 часов 17 июня до 17 часов 24 июня не получится проехать по Молодогвардейской от Некрасовской до Льва Толстого, оттуда до Красноармейской, а также по Некрасовской от Чапаевской до Молодогвардейской. Жителей города просят с пониманием отнестись к данным мерам, а также заранее планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU