В Самарской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:33:52+03:00

Ограничения в Самаре из-за коронавируса продолжают действовать, но не все

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В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Продолжает действовать большинство ограничений, но есть и послабления. Например, с 17 июня можно будет проводить спортивные мероприятия, собирая в здании не больше 10% от количества людей, которых оно может вместить.

Более того, в регионе можно будет бронировать места на турбазах - но пока они закрыты, заниматься спортом и физкультурой на открытых объектах.

При условии социального дистанцирования разрешают прогулки по воде на водном транспорте и экскурсии на открытом воздухе.

До 25 июня не будут работать рестораны, кафе, до 3 июля развлекательные заведения, аттракционы, фитнес-центры, кинотеатры.

При этом никакие ограничения не будут распространяться на Парад Победы 24 июня - он пройдет, как и было запланировано.

Напомним, что в регионе действует строгий масочный режим. В магазины уже не пускают без этого средства защиты, теперь подумают и об общественном транспорте. Также нужно держать социальную дистанцию.

Всего в регионе на данный момент заболели 3980 человек. 16 июня их количество выросло на 70 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU