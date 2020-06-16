В массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре пострадали два человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:47:30+03:00

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Утром во вторник, 16 июня, на 24 километре Московского шоссе в Самаре произошло ДТП. Примерно в 8-30 там столкнулись сразу четыре авто. Не обошлось без пострадавших.

- 49-летний водитель автомашины ВИС не обеспечил безопасность движения и столкнулся с «Фольксваген Туарег», который ехал впереди. От удара иномарка врезалась в «Ситроен» и «Хендэ», двигавшиеся в попутном направлении, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир отечественной машины. Они доставлены в больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU