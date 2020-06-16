2020-06-16T16:56:49+03:00
Общество

В Самаре студенты СамГУПС начали дистанционно защищаться

Выпускники пятого курса онлайн защищают дипломные работы
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Студенты защищают свои работыСтуденты защищают свои работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском государственном университете путей сообщения началась дистанционная защита выпускных квалификационных работ. Первыми свои дипломы в онлайн-режиме защищали выпускники кафедры «Путь и путевое хозяйство» факультета «Строительство железных дорог и информационные технологии» дневного отделения вуза.

- Защиты пройдут с 15 по 18 включительно для выпускников этой кафедры. Всего здесь занимаются 49 дипломников. После успешной защиты им присваивают квалификацию "инженер путей сообщения", - отмечает секретарь Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) кафедры Ольга Васильева.

Первые студенты успешно защитились на "отлично" и "хорошо" и свою квалификацию подтвердили.

В то же время выпускники в филиалах вуза в Нижнем Новгороде и в Ижевске начали дистанционно защищать ВКР по программам среднего профессинального образования. Успешно справились с этим студенты из Нижнего Новгорода, они также повеселили преподавателей видеороликом о своей увлекательной студенческой жизни за четыре года.

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) — единственный вуз в Поволжье, специализирующийся на подготовке кадров для железнодорожного транспорта. Обучают студентов высококвалифицированные сотрудники, среди которых немало заслуженных ученых и известных изобретателей. В учебном процессе используется новейшее лабораторное оборудование, а учебный полигон СамГУПС в Самаре считается крупнейшим в отрасли. Основным заказчиком университета по подготовке инженеров путей сообщения является компания ОАО «РЖД». Выпускников университета распределяют на работу по предприятиям железнодорожного транспорта с присвоением статуса молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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