В Самарской области антимагнитные пломбы позволили предотвратить хищение энергии

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:44:00+03:00

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В Самарской области энергетики ССК продолжают бороться с незаконным потреблением электроэнергии и помогают им в этом антимагнитные пломбы. Это герметичные капсулы о специальной суспензией внутри. При контакте с магнитным полем она меняет цвет - а это значит, что кто-то хочет поменять показания прибора учета в свою пользу. Если такой факт фиксируется, контролеры составляют акт о безучетном потреблении энергии и уже в таком случае берут деньги по нормативу.

- За три прошедших года с помощью антимагнитных пломб энергетикам ССК удалось выявить и предотвратить незаконное потребление около четверти миллиона киловатт-часов электроэнергии, - рассказали в ССК.

Недавно такой случай произошел в Кинеле. Контроллеры проверяли прибор учета и нашли нарушения антимагнитной пломбы. Они составили акт и насчитали объем потребленной электроэнергии более 63 тыс киловатт-час. Теперь потребителю предстоит заплатить более полумиллиона рублей. А если бы предприниматель не пытался обмануть компанию, он заплатил бы в разы меньше.

Сегодня антимагнитные пломбы установлены на 4100 приборах учета. Этот способ борьбы с хищениями хорошо зарекомендовал себя.

ИСТОЧНИК KP.RU