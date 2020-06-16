Самару до 2025 года хотят превратить в туристическую Мекку

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:42:20+03:00

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Самару хотят превратить в туристическую Мекку. Для этого в регионе намерены разработать госпрограмму про развитие сферы туризма. В ней должны решить шесть задач - понять запросы туристов, определить, что может им предложить область. Проект программы собираются подготовить до 1 августа.

- Организуйте рабочую группу по подготовке этого документа. Надо привлекать и местных экспертов, и Российскую Гостиничную Ассоциацию, которая готова нам помогать, протестировать предлагаемые решения. Коллеги, мы должны сделать качественный продукт, - попросил губернатор Дмитрий Азаров.

Также глава региона призвал думать не только о будущем, но и прямо сейчас показать возможным гостям, как готовы гостиницы, как соблюдают все санитарные нормы, как благоустроены базы отдыха.

Приводить в порядок места отдыха начнут уже сейчас. В селе Переволоки на въезде в парк Самарская Лука нужно благоустроить территорию, привести в порядок объекты торговли. А с горы Светелка нужно убрать вышки связи и обустроить прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU