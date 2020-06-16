МФК «Динамо Самара» выйдет из карантина 18 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:24:04+03:00

В 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу самарское «Динамо» сыграет с «Тюменью». Матчи пройдут в августе.

В этот день команда повторно сдаст тесты на коронавирус

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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» выйдет из карантина в четверг, 18 июня. В этот день команда - футболисты и тренеры - пройдет повторный тест на коронавирус и начнет готовиться к играм плей-офф чемпионата России, которые пройдут в августе.

- Мы понимаем, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, и построим тренировочный процесс с соблюдением всех основных требований Роспотребнадзора по коронавирусу, предъявляемых в настоящее время ко всем организациям. Высокие результаты для спортсменов очень и очень важны, все мы нацелены на победы и медали, но здоровье человека стоит на первом месте, - приводит слова исполнительного директора «Динамо Самара» Романа Путинцева пресс-служба клуба.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу самарское «Динамо» сыграет с «Тюменью». Первые матчи волжане проведут на выезде 1 и 2 августа. Домашняя игра самарцев запланирован на 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU