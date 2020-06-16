Срок разрешения на строительство нового корпуса Иверского монастыря в Самаре истек в апреле

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:40:15+03:00

Сейчас представители общественности и проектной организации пытаются найти альтернативные решения и построить здание так, чтобы оно не закрывало панораму Волги.

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Срок разрешения на строительство нового корпуса Иверского монастыря истек в апреле этого года. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос регионального союза архитекторов.

- Документы в министерстве отсутствуют. Срок разрешений на строительство истек 22 апреля 2020, документы о продлении находятся на рассмотрении в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, - говорится в документе.

Кроме того, в минстрое заявили, что сейчас представители общественности и проектной организации пытаются найти альтернативные решения и построить здание так, чтобы оно не закрывало панораму Волги.

Напомним, на территории Иверского монастыря строят 3-4 этажное здание. Против его строительства выступили общественники и простые горожане. Им не нравится, что новое здание закроет вид на Волгу из сквера Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU