Срок разрешения на строительство нового корпуса Иверского монастыря в Самаре истек в апреле
Срок разрешения на строительство нового корпуса Иверского монастыря истек в апреле этого года. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос регионального союза архитекторов.
- Документы в министерстве отсутствуют. Срок разрешений на строительство истек 22 апреля 2020, документы о продлении находятся на рассмотрении в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, - говорится в документе.
Кроме того, в минстрое заявили, что сейчас представители общественности и проектной организации пытаются найти альтернативные решения и построить здание так, чтобы оно не закрывало панораму Волги.
Напомним, на территории Иверского монастыря строят 3-4 этажное здание. Против его строительства выступили общественники и простые горожане. Им не нравится, что новое здание закроет вид на Волгу из сквера Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU