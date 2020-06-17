Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 июня 2020 года

17 Июнь 2020 2020-06-16T21:48:57+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Тольятти, пусть и не так стремительно, как в Самаре, растет. Сутками ранее заразу нашли еще у 19 жителей автограда. Всего же по области COVID-19 обнаружили еще у 70 человек, а общее число заболевших в регионе выросло до 3 980. Рассказываем последние новости на 17 июня 2020 года про коронавирус в Тольятти.

К сожалению, не обошлось без очередной смерти от коронавируса в области. На этот раз умер мужчина в полном расцвете сил – ему было 45 лет и никаких других заболеваний, кроме коронавируса, у него не было. Болезнь протекала в тяжелой форме, спасти мужчину не удалось.

Вчера, 16 июня, стало известно, что режим самоизоляции в Самарской области продлится еще минимум неделю – до 23 июня. Это касается и Тольятти. Однако власти региона все-таки сделали некоторые послабления. В частности, они разрешили прогулки по воде, экскурсии на открытом воздухе и бронь мест на турбазах. Помимо этого теперь можно проводить спортивные мероприятия в помещениях, однако при условии, что в зале будет 10% людей от общей вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU