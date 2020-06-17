В центре Самары в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:24:57+03:00

Также в ДТП пострадала 27-летняя пассажирка одного из авто Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 16 июня, в Самаре произошло серьезное ДТП в центре города. Около 19 часов вечера на улице Некрасовской автомобиль «Тойота», поворачивая налево, не пропустил «Крузер Прадо», в результате чего произошло столкновение. За рулем первой иномарки была 22-летняя девушка, второй – 42-летний мужчина.

– В происшествии пострадали пассажиры «Тойоты». 27-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы. Также помощь потребовалась четырехлетнему малышу – его в сопровождении мамы доставили в лечебное учреждение, после чего отпустили на амбулаторное лечение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что кроме всего прочего люди в «Тойоте» не были пристегнуты ремнями безопасности. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU