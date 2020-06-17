2020-06-17T08:42:37+03:00
Общество

В Тольятти запустили дачные маршруты

Такое решение принял глава города Сергей Анташев
Владислав КИРСАНОВ
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Транспорт начал ходить с сегодняшнего дняТранспорт начал ходить с сегодняшнего дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 17 июня, в Тольятти начали ходить дачные маршруты. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу главой города Сергеем Анташевым. Таким образом, маршруты 202, 206, 129 и 201 будут ходить ежедневно.

– По средам, субботам и воскресеньям будут курсировать автобусы № 149д/292, 156/172к, 160/162, 161/1, 1612/2, 163/172, 167, 239, 245д, 251/138д/159, 254/281/266, 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, – сообщили в администрации Автограда.

По средам, пятницам, субботам и воскресеньям до дачного участка можно будет добраться на автобусах 25д, 42д, 56д, 252Ю, 252Р, 252М, 252Я, 252А. Более подробно со схемами движения указанных номеров можно ознакомиться на странице департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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