2020-06-17T10:33:32+03:00
Общество

В Самарской области из-за сильной жары объявили желтый уровень опасности

Температура воздуха поднимется до +30 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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Похолодание придет уже в пятницуПохолодание придет уже в пятницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Приволжское УГМС объявило метеопредупреждение из-за жары в Самарской области. В регионе введен желтый уровень опасности. Сегодня, 17 июня, в губернии будет очень жарко. Местами столбик термометров поднимется до +30 градусов.

– Однако уже завтра, 18 июня, станет немного прохладнее, появится вероятность осадков. Возможны грозы, воздух прогреется до 27 градусов. Уже к концу недели в Самарскую область придет холодный фронт, в ночное и дневное время столбик термометра значительно опустится, – сообщили синоптики.

В пятницу ночью ожидается от 7 до 12 градусов тепла, днем – до +24. При этом северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, осадков в не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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