В Самаре задержали серийного вора, грабившего пенсионерок

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:32:07+03:00

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Полицейские Самары задержали подозреваемого как минимум в двух ограблениях пожилых женщин, которые произошли в областном центре. В первом случае жертвой злоумышленника стала 63-летняя женщина. В дневное время на улице Победы на нее напал мужчина и сорвал с шеи золотые украшения.

– Второе преступление произошло на улице Свободы. Пенсионерка возвращалась домой с сумками из магазина. Мужчина предложил ей помочь. После того, как они дошли до подъезда, стали ясны истинные мотивы гражданина: он напал на женщину и украл у нее кошелек с 3 тысячами рублей и документами ветерана, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обе пострадавшие назвали приметы подозреваемого. Им оказался 50-летний безработный местный житель, которого ранее судили за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено новое уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU