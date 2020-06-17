2020-06-17T10:27:01+03:00
Общество

Новые живые письма представят в Самаре

Программа выходит ежедневно на 98,2 FM
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре представят новые живые письмаВ Самаре представят новые живые письма
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Выходит новый выпуск программы «Живые письма» на радио «КП-Самара» 98,2 FM. Сегодня историю своего деда и историю его подвига расскажет генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

- Мне было, что там, 6 лет, когда его не стало. Но я помню, как мы собирались ребятней на пороге, мы жили в доме. И вот около печки у него была махорка, он сам ее выращивал. Вот он делал самокрутку, слизывал? и я до сих пор помню запах махорки. Дыма так много было, особенно в задней комнате! Но это было очень впечатляюще. Он был седой такой, сухой, мышцы как камень. Запомнилось, как курил эту махорочку, было приятно с дедушкой сидеть. Это сейчас понимаешь, какие были хорошие моменты. Знать бы, побольше пообщался бы с дедушкой, - рассказывает Владимир Субботин.

Включайте программу на радио 98,2 FM в 12.17 и слушайте. Каждый день с 25 мая в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM слушайте новые выпуски «Живых писем». Кроме того, каждая программа будет выложена на сайт samara.kp.ru и будет доступна для скачивания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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