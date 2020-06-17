2020-06-17T10:31:53+03:00
Спорт

Игроки «Крыльев Советов» сыграют в футболках с надписью «Спасибо врачам!»

Клуб пригласит медиков на поединок, а также проведет для них ряд акций
Владислав КИРСАНОВ
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Матч состоится 19 июня на «Самара Арене»Матч состоится 19 июня на «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Уже в пятницу, 19 июня, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 23-го тура между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Этот поединок станет первым официальным после приостановки чемпионата. Самарцы совместно с титульным спонсором клуба компанией «Париматч» изготовили специальные футболки к этой игре.

– На них будет написана фраза «Спасибо врачам!». Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности, – сообщает пресс-служба КС.

Также клуб пригласит врачей на предстоящую игру и проведет для них ряд акций. Отметим, что игра начнется в 19:00 по местному времени. На поединке смогут присутствовать 10% от вместимости стадиона – 4321 человека. Большинство из них – владельцы сезонных абонементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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