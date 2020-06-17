В Самаре обсудили подготовку к голосованию 1 июля

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:39:08+03:00

Через Мобильного избирателя проголосовать можно и не по месту регистрации

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В Самаре прошло рабочее совещание депутатов губдумы и вице-губернатора Дмитрия Кочергина, на котором обсудили организацию голосования 1 июля. С 25 июня начнется голосование вне помещений. Члены избирательных комиссий начнут свою работу, они будут ходить по домам и избиратели смогут проголосовать на дому и придомовых территориях.

Также стало известно, что желающие могут проголосовать не по месту регистрации, для этого можно воспользоваться системой «Мобильный избиратель» - в электронном формате, на портале Госуслуг.

- Предстоящее 1 июля голосование пройдёт в особом режиме. Это связано со сложившейся в стране и регионе эпидобстановкой. Очень важно разъяснить поправки, объяснить это доступно и просто людям, - отметил Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Также во время встречи обсудили развитие института общественных наблюдателей в Самарской области, ведь именно они выступают гарантом соблюдения избирательных прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU