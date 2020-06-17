В Тольятти женщина по чужой карте закупилась алкоголем, продуктами и бытовой химией
Мужчина из Тольятти потерял свою банковскую карту. Через некоторое время с его счета начали списывать деньги. Всего 38-летний местный житель потерял 23 тысячи рублей. Правоохранители установили, что покупки совершались бесконтактным способом. Изучив все материалы дела, они выяснили, что к краже средств может быть причастна 35-летняя жительница Центрального района города.
– Злоумышленница нашла карту на улице. Несколько дней она охотно распоряжалась чужими деньгами. На них она купила себе алкоголь, продукты писания, а также дорогостоящую бытовую химию, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием платежных карт». Максимальное наказание подразумевает до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU