2020-06-17T12:21:54+03:00
Общество

Стала известна судьба детей, родившихся у самарчанок с коронавирусом

В первые же дни жизни малыши столкнулись с испытаниями
Ольга НОВИКОВА
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Беременные пациентки с коронавирусом требуют повышенного внимания медиковБеременные пациентки с коронавирусом требуют повышенного внимания медиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна судьба малышей, родившихся во время пандемии у заразившихся коронавирусом жительниц Самарской области. О ней журналисту «КП-Самара» рассказал главный врач СОКБ им. В.Д. Середавина Армен Бенян. По его словам, за все время пандемии врачам коронавирусного госпиталя пришлось четырежды принимать роды у больных COVID-19 пациенток.

- Все заразившиеся беременные попадают не в роддом, а в наш коронавирусный госпиталь, потому что нуждаются и в изоляции, и в специфическом противовирусном лечении, - рассказал он. – Однако мы оборудовали для них специальные палаты, родовые и палаты для выхаживания детишек, а также привлекли акушеров-гинекологов из нашего перинатального центра. При лечении коронавируса беременность, конечно, «отягчающее» обстоятельство, и к таким пациенткам особенное внимание: например, применять медикаменты и другие методы лечения нужно так, чтобы не навредить малышу.

Как рассказал главврач СОКБ им. Середавина, после родов больная коронавирусом мать возвращается в палату для продолжения курса противовирусного лечения. А вот малышей отправляют в специальные стерильные блоки на выхаживание и двухнедельный карантин.

- Все родившиеся в нашем коронавирусном госпитале детишки, к счастью, оказались здоровыми, без коронавируса. Однако они считаются контактными по коронавирусу, а потому должны проходить обсервацию,- пояснил Армен Бенян.

На сегодняшний день все родившие во время пандемии молодые мамочки вылечились и вместе с малышами покинули стены СОКБ им. Середавина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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