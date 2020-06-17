В Самарской области браконьер наловил раков на 140 тысяч рублей
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали браконьера, который с моторной лодки незаконно ловил обитателей Волги. Напротив села Бестужевка Приволжского района Самарской области 52-летний задержанный расставлял многозаходные ловушки для раков, что является запрещенным орудием.
– Мужчину задержали с 5 ловушками, на которые он успел наловить 615 особей раков. Только после этого его деятельность была пресечена. Ущерб, который он нанес природе, составил более 140 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.
Отдел дознания возбудил в отношении браконьера уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU