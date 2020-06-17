В Самаре адвоката будут судить за мошенничество
Следственный отдел по особо важным делам СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении местного адвоката, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году мужчина обманным путем завладел деньгами некой женщины.
– Он взял 1,3 млн рублей. Взамен пообещал передать его должностным лицам, которые смогут помочь сыну женщины по делу о незаконном обороте наркотиков, – сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Правоохранители продолжают расследование дела. Они проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU