В Самаре адвоката будут судить за мошенничество

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:45:45+03:00

Он взял 1,3 млн рублей и пообещал передать их «нужным людям»

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Следственный отдел по особо важным делам СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении местного адвоката, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году мужчина обманным путем завладел деньгами некой женщины.

– Он взял 1,3 млн рублей. Взамен пообещал передать его должностным лицам, которые смогут помочь сыну женщины по делу о незаконном обороте наркотиков, – сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Правоохранители продолжают расследование дела. Они проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU