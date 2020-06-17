2020-06-17T13:45:45+03:00
Общество

В Самаре адвоката будут судить за мошенничество

Он взял 1,3 млн рублей и пообещал передать их «нужным людям»
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование дела продолжаетсяРасследование дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по особо важным делам СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении местного адвоката, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году мужчина обманным путем завладел деньгами некой женщины.

– Он взял 1,3 млн рублей. Взамен пообещал передать его должностным лицам, которые смогут помочь сыну женщины по делу о незаконном обороте наркотиков, – сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Правоохранители продолжают расследование дела. Они проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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