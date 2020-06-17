"На доширак и майонез хватало": солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков вспомнил свою первую зарплату в Самаре

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярный музыкант, солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, как начал зарабатывать. Это случилось в Самаре, где, напомним, певец получил высшее образование, окончил местную академию культуры и искусств.

- Я помню, что более-менее регулярно начал работать в 93 году, когда стал вести дискотеки в Самаре. Платили мне, как я помню, по 12 тысяч, - пишет Сергей в своем Instagram.

Жуков отмечает, чт это были совсем не те 12 тысяч, что сегодня.

- Денег этих хватало ровно на 2 доширака, майонез, булку хлеба и пачку сигарет. Да и платили тоже не очень регулярно – когда задерживали, когда вообще говорили, что денег нет, тогда про МРОТ еще не слыхивали, как и о том, чтобы прописать гарантированныи доход в основном законе С законами тогда было вообще туго – все крутились, как могли, - отмечает артист.

Сергей добавляет, что и он по молодости не заморачивался о гарантированном доходе, льготах, пособиях и выплатах:

- Все мы по юности не сильно паримся о том, что будет впереди, и лишь с годами становимся мудрее.

В завершении своего сообщения Жуков обратился к фанатам и предложил им рассказать о своей первой работе. Многие откликнулись и с радостью ответили кумиру.

ИСТОЧНИК KP.RU