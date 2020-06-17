Дмитрий Азаров поделился кровью с самарцами

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:42:57+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал горожанам пример и стал донором . Он побывал на станции переливания крови, сдал эту жизненно необходимую многим больным жидкость и поблагодарил людей, которые делают это постоянно.

- Это абсолютно безопасная процедура. Здесь обеспечивается контроль здоровья каждого донора. Поэтому смело можно пригласить всех внести свой вклад в общественное здоровье и сдать кровь. Тем более это важно в период пандемии, - отметил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что люди, которые сдают кровь, тоже делают свой вклад в спасение жизней и помогают врачам как могут. На прошлой неделе на станции отмечали день донора и дарили подарки. В итоге количество людей, которые пришли сдать кровь, увеличилось в 1,5 раза.

Со следующей недели в Самаре будут проводить тест на антитела донорам, лаборатория уже заработала, пока что здесь проводят тестирование сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU