2020-06-17T13:44:02+03:00
Общество

В Самаре физрука из техникума подозревают в получении взятки

Правоохранители предполагают, что он взял деньги за зачеты
Владислав КИРСАНОВ
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17 студентов заплатили мужчине 14 тысяч 600 рублей17 студентов заплатили мужчине 14 тысяч 600 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи Промышленного района Самары завершили расследование дела в отношении преподавателя техникума, которого подозревают в получении взятка. В конце минувшего года он, по версии следствия, получил от 17 студентов деньги за зачет по физкультуре.

– Общая сумма взятки составила 14 тысяч 600 рублей. Никаких нормативов студентам сдавать не нужно было. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому дело отправлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Отмечается, что оперативное сопровождение дело осуществляется со стороны сотрудников подразделения ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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