В Самаре физрука из техникума подозревают в получении взятки
Следователи Промышленного района Самары завершили расследование дела в отношении преподавателя техникума, которого подозревают в получении взятка. В конце минувшего года он, по версии следствия, получил от 17 студентов деньги за зачет по физкультуре.
– Общая сумма взятки составила 14 тысяч 600 рублей. Никаких нормативов студентам сдавать не нужно было. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому дело отправлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Отмечается, что оперативное сопровождение дело осуществляется со стороны сотрудников подразделения ГУ МВД России по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU