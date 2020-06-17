В Тольятти 60-метровый башенный кран грозил рухнуть на землю
Утром в среду, 17 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там на улице Фрунзе, 17 едва не рухнул башенный кран, высота которого составляет 60 метров.
- В виду угрозы паления башенного крана частично перекрыт Новый проезд. На месте происшествия работают спецслужбы. Развернут штаб, - сообщил в своем фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
Из-за угрозы падения крана пришлось частично перекрыть проезжую частьФото: Facebook
В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что вызов на пульт дежурного поступил в 10:49. Угроза падения крана БК-503 возникла, когда рабочие проводили его демонтаж. Колесная пара башенного крана сошла с рельсов и конструкция опасно накренилась. На место выехали 23 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 спецмашины. По данным оперативного ведомства, кран закрепили, теперь его будут демонтировать.
По словам местных жителей, все произошло на стройке в 3 А квартале. Она уже давно заморожена, и спецтехника простаивала.
ИСТОЧНИК KP.RU