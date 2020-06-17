В Самару вернули застрявших в Индии и Канаде туристов

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:45:08+03:00

Их просто не пускали на самолеты, которые летели в Москву. Но людей удалось выручить

Изменить размер текста: A A

Домой удалось вернуть туристов из Индии и Канады, которые застряли там из-за пандемии коронавируса. Люди обратились за помощью к депутату Александру Хинштейну. Выяснилось, что самарцы не могут улететь из Дели потому, что все самолеты следуют только в Москву, они летят пустые, но жителей других городов на них не сажают.

В Торонто в свою очередь застрял ветеран ВС РФ Владимир Нагорнов, который уехал в гости к внучкам. Он застрял за границей на 1,5 месяца.

- Закончились медикаменты, которые брал в дорогу, новые купить невозможно, все отпускается только по рецепту. Российские рецепты здесь не принимают, да и поликлиники все закрыты на карантин. Медицинская страховка тоже закончилась, -пожаловался он.

Депутат связался с министром Максутом Шадаевым и вместе удалось помочь соотечественникам. Индийские пленники уже в Самаре - они провели две недели в обсерваторе в Москве, потом еще столько же на малой родине. А подполковник из Торонто сейчас находится в обсерваторе в столице страны.

ИСТОЧНИК KP.RU