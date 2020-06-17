17 Июнь 2020 2020-06-17T15:14:31+03:00

Медики тоже болеют коронавирусом, но меньше, чем в Европе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из строя выбыли десятки человек, но заболеваемость оказалась ниже, чем в Европе

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько медиков заразилось коронавирусом в СОКБ им.Середавина за время пандемии COVID-19. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал главный врач больницы Армен Бенян. Он отметил, что заболеваемость самарских медиков в областном госпитале оказалась в разы ниже, чем в европейских больницах.

- В среднем по опыту европейских стран заражается до 25% медиков, работающих с коронавирусными больными. У нас этот показатель намного меньше, - отметил Армен Бенян.

По словам главврача, из 1600 работающих в СОКБ с коронавирусными пациентами медиков заразились COVID-19 всего 3,75%, то есть около 60 человек.

- Мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы максимально обезопасить наших докторов и медсестер, - заверил Армен Бенян. – Всех, кто работает в «грязной зоне», раз в неделю тестируем на коронавирус. Если выявляем заражение – всех контактных тоже обязательно обследуем.

Кстати, выяснилось, что среди заразившихся медиков много тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. Но даже если заразившийся врач или медсестра чувствуют себя хорошо, их на две недели отправляют на больничный. А если есть необходимость – госпитализируют.

ИСТОЧНИК KP.RU