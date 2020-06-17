Депутат Денис Волков о поправках в Конституцию: «Они закрепляют персональную ответственность за вред природе»

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:47:12+03:00

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Уже скоро в России пройдет голосование по поправкам Конституцию. Они касаются разных аспектов жизни россиян, в том числе затрагивают область экологии. Так, депутат Самарской губернской думы, зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков прокомментировал, как новые поправки смогут повлиять на экологическую обстановку в стране.

- Поправки закрепляют персональную ответственность. Так, например, сейчас в 42-й статье Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. В новой редакции конкретизируется и расширяется зона ответственности. Эта поправка очень актуальна для промышленных городов, таких как Тольятти. Она создает благодатную почву для законотворческой деятельности, направленной на ужесточение ответственности за любым хозяйствующим субъектом, который ведет коммерческую деятельность, связанную с нанесением вреда экологии, - считает народный избранник.

Также депутат отметил важность поправок, которые закрепят за правительством осуществление мер, направленных на поддержку волонтерской деятельности. По словам Дениса Волкова, он уже почти год пытается добиться создания в регионе грантового фонда для поддержки эко-волонтеров, но пока не нашел отклика у властей. Кроме того, народный избранник положительно оценил поправку, которая касается создания условий для развития системы экологического образования и воспитания экологической культуры. Подобные наработки уже есть у эко-активистов Самарской области.

Затронул Денис Волков и тему ответственного отношения к животным. В новой редакции Конституции хотят закрепить эту необходимость. По мнению депутата, поправки в основной закон позволят ввести наказание за брошенных собак и кошек, а также в какой-то мере помогут приютам для бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU