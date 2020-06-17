Стало известно, будет ли на матче «Крылья Советов» – «Ахмат» система VAR

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:04:17+03:00

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Стали известны бригады арбитров, которые обслужат матч 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Напомним, поединок пройдет 19 июня на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.

– Главным судьей поединка назначен Алексей Еськов из Москвы. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, которые приедут также из столицы. Кроме того, на матче будет работать система видеоарбитров. Главным на VAR будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, – сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что три последних матча при судействе Еськова «Крылья» проиграли с общим итогом 2:6. Самарцы располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Ахмат» – последний.

ИСТОЧНИК KP.RU